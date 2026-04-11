Voci contro il silenzio | la mostra che scuote l’Astigiano

Una mostra itinerante si è svolta presso l’ospedale di Asti, dopo aver già avuto luogo a Villafranca d’Asti. L’esposizione si concentra sulla lotta contro la violenza sessuale e sulla sfida ai pregiudizi, raccogliendo testimonianze di persone coinvolte. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi, offrendo uno spazio di riflessione e confronto.

Una mostra itinerante dedicata alla lotta contro la violenza sessuale e al superamento dei pregiudizi ha raccolto testimonianze cruciali presso l’ospedale Cardinal Massaia di Asti, dopo aver toccato Villafranca d’Asti in Sala Bordone. L’iniziativa, organizzata da Amnesty International Asti e SOS donna, si prepara ora a una nuova fase nel territorio astigiano con appuntamenti previsti per l’autunno, grazie all’interesse manifestato da diverse scuole e comuni locali. Il potere delle testimonianze tra le mura del Cardinal Massaia. L’esposizione, concepita dall’associazione Libere Sinergie, ha utilizzato un linguaggio visivo immediato attraverso l’esposizione di indumenti che richiamano quelli indossati dalle vittime, accompagnati da scritti profondamente personali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Voci contro il silenzio: la mostra che scuote l’Astigiano Deterrenza contro la Cina a rischio: l'allarme sui missili che scuote gli UsaLa pressione militare esercitata dagli Stati Uniti in Medio Oriente sta avendo effetti collaterali nell’Asia-Pacifico. Claudio Lippi rompe il silenzio: la verità dopo le voci shockClaudio Lippi racconta tutto sui social e zittisce le voci: “Non sono in terapia intensiva”. La Voce che Resta nel Silenzio — lode cristiana Temi più discussi: Femme Fest, l’11 aprile il talk Voci che rompono il silenzio: tra storia, leggi e consapevolezza; Giornata mondiale dell’autismo: voci che chiedono ascolto, oltre il silenzio del 2 aprile; Pente raide; Meloni rompe il silenzio al Tg1: Divertita da voci di dimissioni o rimpasti. Il dissenso su Trump. Voci contro il silenzio06:00 XV Emendamento a cura di Andrea De Angelis e Simone Santucci 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo 07:30 Stampa e regime, Marco Cappato 09:00 Media e ... radioradicale.it Medea e Grete Samsa: voci di donne oltre il silenzioArezzo, 18 marzo 2025 – Medea e Grete Samsa: voci di donne oltre il silenzio. Venerdì 20 marzo alle 17,30 a Palomar la presentazione del libro Due monologhi lucani di Roberto Riviello nell’ambito ... lanazione.it "Stanotte incidente mortale, dalle voci del quartiere Bagnoli, dicono che a bordo di una mercedes noleggiata guidata e passeggeri tutti minorenni, ha sbandato prima nel primo palo e poi ha buttato altri 2 pali a terra, con cui concludersi con prendendo fuoco, l' - facebook.com facebook Si rincorrono in America febbrili voci di imminenti nuove rivelazioni di Michael Wolff su Epstein, Trump e Melania. Wolff possiede 100 ore di registrazioni con Epstein, in larghissima parte inedite. Non si sa se Epstein gli abbia dato/fatto vedere anche foto x.com