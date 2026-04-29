I misteriosi operatori video della sala VAR di Lissone | impossibile sapere chi siano accordi di segretezza

Nella sala VAR di Lissone, dedicata alle partite di Serie A e B, sono presenti oltre al VAR e all’AVAR anche uno o due operatori video. Questi professionisti svolgono un ruolo chiave nel funzionamento del sistema, ma il loro nome e le loro identità restano sconosciuti. La presenza di accordi di segretezza impedisce di conoscere chi siano e quale sia la loro provenienza o identità.

Nelle stanze della sala VAR centralizzata di Lissone che sono assegnate alle varie partite di Serie A e B, non sono presenti solo il VAR e l'AVAR ma anche uno o due operatori video, il cui ruolo è fondamentale perché il sistema funzioni. Si tratta di tecnici altamente specializzati, dall'elevata competenza anche calcistica. A differenza di VAR e AVAR, i loro nomi non sono mai divulgati e anche rintracciarli privatamente è impossibile, per motivi di privacy, sicurezza e legati alla segretezza professionale (hanno firmato accordi severissimi).🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Rocchi indagato, bufera VAR: la Procura apre il caso sulle pressioni in sala di LissoneRocchi indagato, bufera VAR: la Procura apre il caso sulle pressioni in sala di Lissone"> MILANO – Un nuovo terremoto scuote il sistema arbitrale... Il codice per condizionare la sala VAR di Lissone da dietro il vetro: pugno chiuso o mano alzataEsisterebbe un codice preciso per far passare comunicazioni da una parte all'altra del vetro delle singole stanze della sala VAR centralizzata di...