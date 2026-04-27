Il codice per condizionare la sala VAR di Lissone da dietro il vetro | pugno chiuso o mano alzata
Secondo quanto ricostruito, ci sarebbe un codice specifico utilizzato per trasmettere segnali tra le stanze della sala VAR di Lissone attraverso il vetro. Questo sistema permetterebbe di comunicare con gli addetti all’assistenza video senza usare mezzi tradizionali, affidandosi a segnali visivi come un pugno chiuso o una mano alzata. La scoperta ha portato all’apertura di un’indagine sulla possibile interferenza nelle decisioni arbitrali.
Esisterebbe un codice preciso per far passare comunicazioni da una parte all'altra del vetro delle singole stanze della sala VAR centralizzata di Lissone, col fine di interferire con gli addetti all'assistenza video dell'arbitro di campo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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