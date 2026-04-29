I Me contro Te | le pubblicazioni di matrimonio e le polemiche superate

I Me contro Te hanno annunciato di aver firmato le pubblicazioni di matrimonio, confermando così le nozze. La coppia ha condiviso sui social media un'anteprima del loro matrimonio, generando interesse tra i fan e i follower. Dopo alcune polemiche passate, l'evento sembra essere ormai confermato e in programma. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alla data o ai luoghi dell'evento.

I Me contro Te, il celebre duo di YouTuber italiani composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia, ha ufficialmente annunciato le pubblicazioni di matrimonio per il 5 settembre. Questa notizia giunge dopo le critiche ricevute per la decisione di celebrare un matrimonio pubblico, un evento che si sta trasformando in un autentico rito nuziale. I Me contro Te intendono rafforzare il legame con i loro fan. Le recenti pubblicazioni al Comune di Milano non rappresentano solo un gesto simbolico, ma un impegno legale che anticipa un vero e proprio rito nuziale. Il 5 settembre, durante l’evento intitolato The Wedding Show, Luigi e Sofia si scambieranno le promesse di matrimonio sotto la supervisione di un ufficiale dello stato civile, alla presenza dei fan.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Me Contro Te: quando un matrimonio diventa uno show a pagamento | RUVIDO 226

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Anzi, a voler essere preciso. Non solo ho più pubblicazioni scientifiche sul fotovoltaico di te ma anche di qualsiasi degli autori dell'articolo del @CNRsocial_ Quindi in questo dibattito, per il momento, chi fa ricerca sul tema sono io x.com