I membri dei Maneskin sono stati visti insieme durante una cena in un ristorante di Roma. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono stati fotografati mentre si trovavano nello stesso locale. La città di Roma, dove il gruppo si era formato anni fa, fa da sfondo a questo incontro. L’occasione ha coinvolto tutti e quattro i componenti della band.

I Maneskin di nuovo insieme, per un'occasione speciale. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono stati avvistati a cena in un noto ristorante di Roma, città in cui tutto è cominciato anni fa con quei quattro ragazzini che suonavano per strada nei vicoli del centro. Si sono ritrovati per festeggiare i 26 anni della Regina Vic. E i fan sono già in visibilio: è l'inizio del loro ritorno insieme anche sul palco? Chissà. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan: i Maneskin di nuovo insieme Il compleanno di Victoria De Angelis, l'occasione perfetta per riunirsi,...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I Maneskin si riuniscono per un’occasione speciale (e c’entra Victoria De Angelis)

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