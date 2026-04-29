I Malati Immaginari e Ianez in concerto al Mellow Mood di San Salvo

Giovedì 30 aprile, al Mellow Mood di San Salvo, si terrà il concerto dei Malati Immaginari, che presenteranno dal vivo il loro nuovo singolo intitolato “Emoglobina”. La band proveniente dalla zona sarà protagonista di un evento musicale dedicato alla promozione del brano, con la partecipazione di Ianez, che accompagnerà il duo durante la serata. L’evento si svolgerà nel locale situato nel centro di San Salvo.

Giovedì 30 aprile I Malati Immaginari saranno in concerto al Mellow Mood di San Salvo per il live di presentazione di “Emoglobina”, il nuovo singolo pubblicato dal duo vastese. La serata sarà un release party dedicato al nuovo brano e, più in generale, al nuovo percorso artistico del duo, formato.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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