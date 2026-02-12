Pet Therapy a scuola | un’esperienza formativa per gli studenti dei Licei Giovanni da San Giovanni

Le classi prime dei Licei Giovanni da San Giovanni hanno sperimentato la pet therapy in modo pratico e diretto. Gli studenti si sono confrontati con cani e gatti, scoprendo come questa attività possa aiutare a ridurre lo stress e migliorare le relazioni. L’esperienza si è svolta nell’ambito del progetto “Orizzonte Scienze Umane” e ha coinvolto i ragazzi in un’attività diversa dal solito, che ha portato loro momenti di relax e confronto. La giornata ha mostrato come le attività pratiche possano arricchire

Arezzo, 12 febbraio 2026 – Un’esperienza intensa e coinvolgente ha visto protagoniste le classi prime del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Economico-Sociale dei Licei Giovanni da San Giovanni, nell’ambito del progetto di potenziamento “Orizzonte Scienze Umane”. Gli studenti hanno partecipato a incontri-laboratorio di Pet Therapy guidati dalla psicoterapeuta Francesca Mugnai dell’Associazione Antropozoa Pet Therapy, realtà impegnata negli Interventi Assistiti con gli Animali, nella ricerca e nella formazione per promuovere una cultura fondata sul valore del rapporto uomo-animale. Durante gli incontri i ragazzi hanno potuto sperimentare direttamente il significato dell’alleanza terapeutica tra persona e animale, comprendendo quanto la relazione con gli animali possa incidere positivamente sulla crescita individuale e sul benessere emotivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pet Therapy a scuola: un’esperienza formativa per gli studenti dei Licei Giovanni da San Giovanni Approfondimenti su Licei Giovanni da San Giovanni Metal detector a scuola. Il parere della dirigente scolastica dei Licei Giovanni da San Giovanni La direttrice dei Licei di Arezzo ha preso posizione sull’uso dei metal detector a scuola. San Giovanni Valdarno investe nella valorizzazione delle Mura Storiche di Castel San Giovanni Il Comune di San Giovanni Valdarno ha avviato un progetto di valorizzazione delle Mura Storiche di Castel San Giovanni e dell’accesso al Palazzo d’Arnolfo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Licei Giovanni da San Giovanni Argomenti discussi: Bullismo, la pet therapy entra nelle scuole a Novara e cresce l’alleanza contro il fenomeno; Cupramontana / Pet Therapy, al via il progetto nelle scuole dell’infanzia - Video; IIS Bona, la scuola incontra la Pet Therapy; Pet therapy in Piemonte? Ora c'è la super pedagogista amica degli animali. Per therapy: a spasso nella scienza e nella storia con Ben e KingL’Istituto Cavanis di Possagno continua a distinguersi nel panorama educativo italiano per aver integrato la pet therapy e la pet education come attività curriculari e non occasionali, sviluppando un ... trevisotoday.it La pet therapy in ospedale e a scuola: Il cane invade lo spazio dei bimbi, li trova e senza accorgersi li salvaMaia, Mirtilla, Chanel, Elsa, Neve, Maciste sono solo alcuni dei cani che con l’associazione Cani per Caso si trovano a scodinzolare tra i reparti di pediatria dell’Ospedale di Mestre, tra i corridoi ... fanpage.it All’Ospedale di Rimini la pet therapy entra in sette reparti, rafforzando un approccio assistenziale che affianca alla dimensione clinica attenzione alla persona, relazione terapeutica e supporto emotivo. Il progetto punta a ridurre la percezione del dolore e l’ans - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.