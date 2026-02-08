Bergamo e San Giovanni in Marignano vincono le rispettive partite, lasciando il Perugia ancora senza vittoria da 13 incontri. Per i biancorossi, il rischio di retrocedere si fa sempre più concreto, con l’ultima vittoria in trasferta datata 12 novembre a Bergamo. La squadra umbra attraversa un momento difficile e ora sta facendo i conti con una crisi lunga e difficile da superare.

Un sabato che sorride alle squadre di casa, maggiormente in forma in questo momento, con la vittoria da tre punti per Bergamo e San Giovanni in Marignano. Nell'anticipo delle 19, Bergamo batte senza troppe difficoltà un Pinerolo desto soltanto nel secondo set, dove Dodson ha messo giù il pallone 5 volte e le piemontesi sono state superiori sia nella fase a muro (3-1) che al servizio (3-0). Per il resto Bergamo ha praticamente dominato la gara, con Cese Montalvo (top scorer con 19 punti a referto e mvp della gara) e Kipp (12 punti) terminali d'attacco. Non sono bastati per Monviso i 12 punti messi a segno da Akrari e Davyskiba, oltre ai 5 di Dodson. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Gazzetta.it - Vincono Bergamo e San Giovanni in Marignano: per Perugia è notte fonda

