Strage in Louisiana 7 degli 8 bambini uccisi erano figli del killer

In Louisiana, sette dei otto bambini vittime di un uomo che ha aperto il fuoco sono risultati essere suoi figli. L'uomo è stato ucciso dalla polizia al termine di un inseguimento, durante il quale aveva tentato di scappare a bordo di un’auto rubata. La sparatoria è avvenuta in un contesto ancora da chiarire, con le autorità che stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

(Adnkronos) – Sette degli otto bambini uccisi in Louisiana erano figli dell'uomo che ha sparato e che è stato a sua volta ucciso dalla polizia al termine di un inseguimento, dopo che il killer aveva provato a fuggire su un'auto rubata. Lo riferiscono funzionari della polizia di Shreveport citati dalla Nbc precisando che la moglie.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Un’agghiacciante strage familiare scuote gli Stati Uniti. Morti otto bambini, il più piccolo aveva solo un anno. È accaduto in #Louisiana. Il killer, imparentato con alcune delle piccole vittime, è stato poi ucciso dalla polizia. #Tg1 Laura Pepe x.com