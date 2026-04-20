sparatoria in louisiana sette degli otto bambini uccisi erano figli del killer

Una sparatoria si è verificata in Louisiana, nel quartiere di Shreveport, causando la morte di otto bambini. Tra le vittime, sette erano figli dell’autore dell’attacco. L’evento ha sconvolto la comunità locale, risultando tra le numerose sparatorie di massa avvenute nel Paese negli ultimi anni. La polizia sta indagando sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Sette degli otto bambini uccisi in una sparatoria in Louisiana erano figli del killer. La tragedia è avvenuta nel quartiere di Shreveport rimasto scosso da una delle sparatorie di massa più letali del Paese negli ultimi anni. Due donne, tra cui la moglie dell’attentatore che era la madre dei loro figli, sono state anche colpite e gravemente ferite, secondo il portavoce del dipartimento di polizia di Shreveport, Chris Bordelon. I funzionari hanno detto che i bambini – che sono stati tutti uccisi nella stessa casa – avevano un’età compresa tra i 3 e gli 11 anni. L’attentatore, identificato come Shamar Elkins, 31 anni, è morto dopo un inseguimento della polizia terminato con gli agenti che hanno aperto il fuoco contro di lui.🔗 Leggi su Lapresse.it

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