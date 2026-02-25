Concerto al Candiani | musica e impegno per la lotta ai tumori

Domenica 8 marzo 2026, alle 18:30, il Centro Culturale Candiani di Mestre ospiterà un concerto benefico che unisce musica e impegno sociale. Sul palco si esibiranno Fede Poggipollini, storico chitarrista di Ligabue, e il collettivo LaLadra, progetto nato dalla collaborazione con Susie Regazzi. L’evento, promosso dall’Anvolt, associazione volontari lotta contro i tumori, celebra la Festa della Donna e raccoglierà fondi per finanziare servizi di prevenzione e assistenza ai malati oncologici. L’auditorium del Candiani accoglierà un pubblico che, con il proprio biglietto da 30 euro, contribuirà a sostenere visite di prevenzione gratuite e servizi di assistenza per pazienti e famiglie. Poggipollini e Regazzi porteranno sul palco un mix di suggestioni punk e new wave, valorizzando la forza espressiva di chitarra e voce. Non saranno soli: sul palco saliranno anche Scaramuzza, cantautore veneziano, Spazio&Tempo, band rock, Fantasmi dal Futuro, duo vicentino, e Auge, formazione toscana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

