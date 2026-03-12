Prevenire prima di curare al via il ciclo di incontri dello Iom Ancona

Un percorso itinerante tra Ancona, Numana, Camerano, Falconara Marittima e Chiaravalle per promuovere la cultura della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce ANCONA - Prende il via il 13 marzo il ciclo di incontri “Prevenire prima di curare”, promosso dall’Associazione Amici dello Iom Odv Ancona per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione oncologica, dei corretti stili di vita e della diagnosi precoce. Il progetto si svilupperà fino al 12 giugno, con appuntamenti in programma sempre dalle 17 alle 21 ad Ancona, Numana, Camerano, Falconara Marittima e Chiaravalle. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza di un dato sempre più rilevante: nelle Marche ogni anno vengono diagnosticati circa 11mila nuovi casi di tumore, con un aumento significativo anche tra gli under 50. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Violenza contro le donne, il Lions Club Ancona inaugura un ciclo di incontriIl primo si è tenuto venerdì e ha visto la partecipazione di esperti del settore tra cui una avvocata e una psicologa per illustrare le prospettive...

Dal corpo osannato al corpo osteggiato e umiliato: il progetto di Associazione Nepios per prevenire e curare il disagio tra adolescenti e giovaniUn adolescente su sette nel mondo convive con un disturbo mentale diagnosticato: circa 166 milioni di ragazze e ragazzi tra i 10 e i 19 anni.

Una raccolta di contenuti su Iom Ancona

Prevenire i tumori prima di curare, al via il ciclo incontri dello Iom AnconaPrende il via il 13 marzo il ciclo di incontri 'Prevenire prima di curare', promosso dall'Associazione Amici dello Iom Odv Ancona per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della prevenzione ... ansa.it

Lo Iom festeggia quarant’anni di attivitàLo Iom (Istituto oncologico marchigiano) di Ancona dal 1986 è al servizio dei più fragili e delle loro famiglie. L’attività... Lo Iom (Istituto oncologico marchigiano) di Ancona dal 1986 è al servizio ... ilrestodelcarlino.it