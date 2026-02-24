Riforma della disabilità | al via la sperimentazione anche sul territorio provinciale l' Inca Cgil al fianco dei cittadini

La riforma della disabilità ha portato all'avvio di una nuova sperimentazione anche nella provincia di Chieti, a causa delle modifiche introdotte nella procedura di riconoscimento. Dal 1° marzo, i cittadini locali devono seguire nuove procedure e presentare documenti aggiornati per ottenere il riconoscimento. L'Inca Cgil sta offrendo supporto alle persone interessate, che si trovano a dover affrontare questa fase di cambiamento. Molti si preparano a presentare le nuove domande.

Cambia la procedura per il riconoscimento della disabilità. Dal 1° marzo anche la provincia di Chieti sarà coinvolta nella sperimentazione prevista dalla cosiddetta "Riforma della disabilità" (legge n. 2272021), che introduce importanti novità per i cittadini con disabilità e le loro famiglie. Come stabilito dal recente decreto legge, nel 2026 la sperimentazione si estenderà a 40 nuove province italiane, tra cui figura anche Chieti. L'obiettivo è semplificare e uniformare su tutto il territorio nazionale le modalità di accertamento, superando la vecchia distinzione tra invalidità civile e handicap a favore di un unico concetto di "condizione di disabilità". 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Riforma sulla disabilità: avvio della sperimentazione nel territorio di BrindisiUn webinar organizzato dall’Inps ha coinvolto l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Brindisi il 20 febbraio, per discutere la nuova riforma sulla disabilità.

Disabilità e inclusione, la Cgil discute sulla sperimentazione della nuova leggeLa Cgil ha avviato un dibattito sulla sperimentazione della nuova legge sulla disabilità, approvata recentemente.

Riforma disabilità, dal 1° marzo al via la terza fase in 40 province. Domanda solo con il nuovo certificato medico. Messaggio INPSCon il messaggio n. 637 del 23 febbraio 2026, l’INPS ha fornito le prime istruzioni operative per l’avvio, dal 1° marzo 2026, della terza fase della sperimentazione prevista dal decreto legislativo 3 ... orizzontescuola.it

Riforma disabilità, Cgil Roma e Lazio: preoccupati per l’avvio della sperimentazione nella provincia di RomaLo scorso anno avevamo denunciato il drammatico calo delle domande di invalidità civile presentate nella prima provincia del Lazio in cui è partita la sperimentazione, quella di Frosinone, dove si è ... newtuscia.it

