I dolci di Giorgia e Valentina conquistano il podio al concorso nazionale di Torino

Due pasticciere del Cfpa di Casargo si sono aggiudicate il podio al concorso nazionale di Torino con i loro dolci. La competizione ha visto partecipare diversi concorrenti provenienti da tutta Italia, e le due hanno presentato un progetto che ha ricevuto riconoscimenti per la sua qualità tecnica, culturale e simbolica. La vittoria rappresenta un risultato importante per l’istituto, che si distingue nel settore della formazione culinaria.

Prestigioso risultato per il Cfpa di Casargo, che si distingue a livello nazionale con un progetto di alto valore tecnico, culturale e simbolico. L'istituto alberghiero della Valsassina ha infatti conquistato il secondo posto al XVIII concorso di pasticceria “Dolci sapori di Pace e Natura”, che.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Gli alunni del Blaise Pascal conquistano il podio nazionale ai Tlc Games 2026Grande risultato per gli studenti dell’Itet ‘Blaise Pascal’ di Foggia, protagonisti della seconda edizione dei Tlc Games, le olimpiadi nazionali... Atletica Estense. Lorenzo Santese sale sul podio, Valentina Deserti in finale nazionaleContinua il “trend” positivo dell’attività agonistica invernale di Atletica Estense; in ambito regionale proseguono i miglioramenti e le conferme,... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: I dolci di Giorgia e Valentina conquistano il podio al concorso nazionale di Torino; Giorgia si finge una turista spagnola, la reazione di Emanuel Lo è esilarante; Realpolitik: Giorgia Meloni: Mi fido del ministro Nordio per quello che riguarda la conferma della grazia Video; Giorgia, la festa di compeanno informale e il siparietto al soffio delle candeline: Diventa sempre più difficile fare una foto decente. I dolci di GiorgiaQuando decidere di restare significa offrire nuove opportunità. La scelta di Giorgia di aprire un piccolo laboratorio di dolci a Vastogirardi, anche per offrire un servizio che in Alto Molise mancava ... rainews.it Sguardo leggero. Impatto deciso. Giorgia Palmieri - facebook.com facebook #ottoemezzo Tomaso Montanari invoca le dimissioni di Giorgia Meloni per il caso di Nicole Minetti: le accuse del professore nel programma di Lilli Gruber x.com