Atletica Estense Lorenzo Santese sale sul podio Valentina Deserti in finale nazionale

Lorenzo Santese ha ottenuto un terzo posto in una gara regionale, dimostrando un buon livello di forma e qualificandosi così per la finale nazionale. La sua prestazione ha portato una nota di soddisfazione alla squadra, che guarda con fiducia alle prossime competizioni. Nel frattempo, Valentina Deserti si prepara a disputare la finale nazionale, dopo aver superato con successo le qualificazioni regionali. Atletica Estense continua a mostrare segnali positivi, sia tra i giovani che tra gli atleti più esperti, alimentando l’aspettativa per le gare all’aperto che inizieranno tra un mese.

Continua il "trend" positivo dell'attività agonistica invernale di Atletica Estense; in ambito regionale proseguono i miglioramenti e le conferme, sia dal settore giovanile che da quello assoluto, che ben lasciano sperare per la stagione outdoor, con i primi appuntamenti ad aprile ed il suo apice nel bimestre maggio-giugno. Ma soprattutto si confermano nel panorama nazionale i tre protagonisti di questa stagione indoor 2026, non sorprese ma conferme a conferma di un'adeguata pianificazione nel medio-lungo periodo. Lorenzo Santese sale ancora sul podio del getto del peso, bronzo ai tricolori U16 nel (Caorle 2024), argento al primo anno tra gli U18 (Ancona 2025) e ancora bronzo lo scorso weekend sempre ad Ancona, con la misura di 16,50 metri, con l'attrezzo da 5 kg sua seconda performance di sempre dietro al 16,89 metri che gli vale il record regionale.