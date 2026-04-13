Aborto bufera su Righi Riva | Cancellare la legge 194? Grave attacco ai diritti

Una forte polemica si è scatenata attorno a una proposta di revisione della legge sull’aborto. Un rappresentante ha definito “imbarazzante” il tentativo di riscrivere i principi fondamentali della convivenza civile, accusando chi sostiene questa modifica di rovesciare la realtà e di colpevolizzare le donne per le carenze del sistema. La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra le diverse forze politiche e associazioni.

"Riteniamo imbarazzante il tentativo maldestro di riscrivere i valori fondamentali della nostra convivenza civile, ribaltando la realtà e colpevolizzando le donne per le carenze del sistema. Definire l’aborto un ‘delitto’ o un ‘costo sociale’ non è solo un attacco alla libertà di scelta, ma una negazione della legge dello Stato e delle conquiste democratiche del nostro Paese": così Patrizia Belloi, portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche, interviene nel dibattito sollevato dalle recenti affermazioni del consigliere comunale di Formigine Costantino Righi Riva. L’esponente della lista civica ’Per cambiare Formigine’ – già finito...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aborto, bufera su Righi Riva: "Cancellare la legge 194? Grave attacco ai diritti" L’ultima di Righi Riva: "Aborto, cancellare la 194""Eliminare la legge 194 che in Italia fa 140mila morti l’anno, dal 1978 sono sei milioni, o faremo la fine dei Pellerossa: estinti". Legge 194: l'Italia continua a non avere dati sull'accesso all'aborto. Sportiello: «Una palese violazione di un dovere istituzionale»Su quanto debba produrre il Ministero della Salute, la legge 194 non ha lacune: «entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello...