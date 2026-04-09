All’interno del palazzetto dello Sport di Cuneo, davanti a circa 3000 studenti delle scuole superiori, si è svolto un intervento di un attore americano noto per il suo impegno pubblico. Durante il suo discorso, ha affrontato temi come politica, giustizia e diritti umani, criticando duramente alcune figure pubbliche e le loro posizioni. Il pubblico, composto principalmente da giovani, ha ascoltato con attenzione le sue parole, che hanno suscitato diverse reazioni tra gli spettatori.

A l palazzetto dello Sport di Cuneo, a parlare davanti a 3000 ragazzi delle scuole superiori, c’è George Clooney, L’attore americano ha partecipato all’evento Dialoghi sul Talento, organizzato dalla Fondazione CRC in collaborazione con la Clooney Foundation for Justice, e per l’occasione ha messo da parte i panni del divo per quelli, che gli sono ugualmente congeniali, dell’ attivista. George Clooney francese: a Parigi scoppia la polemica. E pure Trump lo attacca X Leggi anche › George Clooney, Amal e i figli diventano francesi: pubblicato il decreto di naturalizzazione George Clooney su Donald Trump: «Ci deve essere un limite alla decenza». Tanti i temi affrontati, tra cui quello – inevitabile – sull’America di oggi e su Donald Trump. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ai Dialoghi sul Talento, l'attore americano ha attaccato duramente Donald Trump, parlando di politica, giustizia e diritti umani, temi che gli sono molto cari

È raro che chi fa sport parli di politica, Guardiola l’ha fatto lavorando per un club interrogato sui diritti umaniCome racconta The Athletic, tutto nasce dalle parole pronunciate da Pep Guardiola in conferenza stampa, quando l’allenatore del Manchester City ha...

“Non andate ai suoi concerti schifosi. È una prugna secca che ha sofferto molto per il lavoro di un chirurgo plastico davvero incapace”: Donald Trump furioso con Bruce SpringsteenDopo qualche ora dall’inizio del tour più politico di Bruce Springsteen da Minneapolis, non si è fatta attendere la replica del presidente americano...

Comico britannico imita Donald Trump: “Ecco le guerre che ho fermato”

Temi più discussi: Dialoghi sul talento, George Clooney a Cuneo e l'affondo a Trump; Dialoghi sul Talento a Cuneo, Clooney: Trump? Mi spaventano i danni che sta facendo. E lancia l'allarme sull'AI; Clooney incontra gli studenti a Cuneo e attacca Trump: Voler la fine di una civiltà è un crimine; 'Un crimine di guerra': George Clooney a Cuneo lancia un durissimo affondo contro Trump davanti agli studenti.

Dialoghi sul Talento a Cuneo, Clooney: «Trump? Mi spaventano i danni che sta facendo». E lancia l’allarme sull’AIOspite ai «Dialoghi sul Talento» l'attore rivela: «Avrei voluto essere un giocatore di baseball ma non avevo nessun talento, così ho fatto qualche audizione ed è andata bene» ... torino.corriere.it

George Clooney, l'attacco a Trump al Palazzetto dello Sport di Cuneo VIDEOGeorge Clooney protagonista dell'evento 'Dialoghi sul Talento' organizzato da Fondazione Crc al Palazzetto dello Sport di Cuneo. L'attore americano è salito sul ... ilgazzettino.it

Gli Stati Uniti in Iran hanno raggiunto "tutto ciò che volevamo ottenere sul piano militare" e si è trattato di "una vittoria totale da quel punto di vista e da ogni altro punto di vista". Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con l'emittente britannica - facebook.com facebook

A Cuneo, George Clooney ha dialogato con quasi 3000 studenti su politica, diritti umani e responsabilità civile, denunciando il superamento dei limiti etici da parte di Donald Trump e manifestando preoccupazione per il futuro della politica americana e della N x.com