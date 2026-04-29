Secondo uno studio condotto da Cna, oltre un milione di imprese italiane dovrà affrontare nei prossimi anni un difficile passaggio generazionale. Il processo è descritto come lento e caratterizzato da numerosi ostacoli che complicano la continuità aziendale tra le diverse generazioni. La questione riguarda un numero rilevante di attività che si trovano a dover pianificare il futuro, spesso senza un percorso chiaro o strumenti adeguati.

Oltre un milione di imprese italiane nei prossimi anni dovrà affrontare il delicato passaggio generazionale. Una sfida decisiva per la tenuta del sistema produttivo, che oggi presenta criticità strutturali. È quanto emerge da un’indagine condotta dalla Cna in tutta Italia. I numeri evidenziano una consapevolezza diffusa ma ancora poco tradotta in azioni concrete: più dell’80% degli imprenditori over 40 ha già affrontato il tema della successione, ma oltre la metà non ha ancora pianificato il passaggio. Un ritardo che rischia di incidere sulla continuità di molte attività. "Il tema del passaggio generazionale – spiega Michele Agostini, presidente dei Giovani imprenditori Cna Grosseto – è da tempo al centro del nostro lavoro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I dati dello studio di Cna. Passaggio generazionale? Lento e pieno di ostacoli

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