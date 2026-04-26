Secondo la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, oltre un milione di piccole imprese italiane dovranno affrontare nei prossimi anni il problema del passaggio generazionale. La trasmissione d’impresa viene considerata una delle sfide più rilevanti per il sistema produttivo nazionale. La questione riguarda molte aziende che, per motivi anagrafici o di continuità, si trovano a dover pianificare un cambio di gestione.

ROMA – La trasmissione d’impresa si conferma una delle sfide decisive per il futuro del sistema produttivo italiano e nei prossimi anni oltre un milione di imprese dovrà fare i conti con le forti criticità del passaggio generazionale. È quanto emerge dall’indagine realizzata dalla Cna, che ha coinvolto oltre 2.000 imprenditori su tutto il territorio nazionale. I dati parlano chiaro: oltre l’80% degli imprenditori over 40 ha già affrontato il tema della trasmissione della propria attività. Tuttavia, tra il dire e il fare permane una distanza significativa: più della metà non ha ancora avviato azioni concrete per pianificare il passaggio di testimone.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Cna: “Il passaggio generazionale mette a rischio oltre un milione di piccole imprese”

Notizie correlate

Cna, 'passaggio generazionale mette a rischio oltre un milione di piccole imprese'La trasmissione d'impresa si conferma una delle sfide decisive per il futuro del sistema produttivo italiano e nei prossimi anni oltre un milione di...

Caro energia, l’allarme di CNA Salerno: “A rischio il tessuto di micro e piccole imprese”Tempo di lettura: 3 minutiIl grido d’allarme lanciato a livello nazionale dalla CNA trova un’eco profonda e preoccupata nel territorio salernitano.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Passaggio generazionale, allarme Cna: 10 mila imprese a rischio in Trentino Alto Adige; CNA NEXT LAB: A POGGIBONSI IL CONFRONTO SUL RICAMBIO GENERAZIONALE; Imprese, giovani e futuro: confronto sul ricambio generazionale con il CNA NexT Lab; Il futuro delle piccole e medie imprese con Cna Next Lab.

Cna: Il passaggio generazionale mette a rischio oltre un milione di piccole impreseROMA - La trasmissione d’impresa si conferma una delle sfide decisive per il futuro del sistema produttivo italiano e nei prossimi anni oltre un milione ... lopinionista.it

Cna, 'passaggio generazionale mette a rischio oltre un milione di piccole imprese'A pesare sul processo intervengono anche fattori esterni: burocrazia eccessiva, pressione fiscale elevata, costo del lavoro e carenza di personale qualificato rappresentano barriere che rallentano non ... ilgiorno.it

Passaggio generazionale, allarme Cna: 10 mila imprese a rischio in Trentino Alto Adige. https://www.ladige.it/economia/2026/04/26/imprese-familiari-l-allarme-di-cna-13-mila-successioni-a-rischio-in-regione-1.4350297 - facebook.com facebook