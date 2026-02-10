Politica agricola comune la Corte dei Conti Ue boccia la proposta di Bruxelles | Più complessità e incertezza su fondi

La Corte dei Conti europea ha bocciato senza mezzi termini la proposta della Commissione per la nuova Politica Agricola Comune. La decisione arriva mentre si avvicinano i nuovi anni di applicazione, dal 2028 al 2034. La corte evidenzia che la proposta di Bruxelles porta più confusione e incertezza sui fondi destinati al settore agricolo. La bocciatura mette in discussione il percorso che l’Unione Europea aveva tracciato, lasciando aperti molti dubbi sui prossimi passi.

La Corte dei Conti boccia su tutta la linea la proposta presentata nel 2025 dalla Commissione europea per la nuova Politica Agricola Comune, che disciplinerà il settore dal 2028 al 2034. Più complessa, con meno fondi dedicati e, di conseguenza, per nulla incentrata sulla semplificazione. Secondo i magistrati contabili, infatti, le complicate modalità di programmazione e approvazione, combinate con un’ architettura giuridica della Pac più complessa, rischiano di creare incertezza, rendendo i finanziamenti meno prevedibili per i beneficiari e ritardando l’erogazione dei fondi. Non solo. Nella proposta presentata da Bruxelles con un obiettivo dichiarato di “semplificazione”, la Corte dei Conti sottolinea che, tutti gli aspetti critici indicati, potrebbero compromettere proprio questo obiettivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Politica agricola comune, la Corte dei Conti Ue boccia la proposta di Bruxelles: “Più complessità e incertezza su fondi” Approfondimenti su Politica Agricola Comune Chi intasca i fondi della Politica agricola comune: in Italia il 10% più ricco dei beneficiari mette le mani sul 70% dei sussidi In Italia, il 10% dei beneficiari della Politica agricola comune riceve il 70% dei sussidi, evidenziando una distribuzione diseguale dei fondi. Ponte sullo Stretto, Corte dei conti boccia decreto Mit-società: "incompatibile con norme Ue" La Corte dei Conti ha bocciato il decreto del Mit relativo al ponte sullo Stretto, ritenendolo incompatibile con le norme europee sulle modifiche contrattuali. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Politica Agricola Comune Argomenti discussi: Pac, la semplificazione è servita; PAC 2028-2034: la Corte dei conti UE segnala rischi e lacune; Pac, Coldiretti, bene Corte Conti su complessità Pac, soldi solo ai veri agricoltori; La Corte dei conti europea boccia la riforma Pac post 2027. Corte dei Conti Ue, 'con la nuova Pac rischio ritardi su erogazione dei fondi'La nuova, più complessa, architettura della Politica agricola comune post-2027 rischia di creare incertezza, di rendere i finanziamenti meno prevedibili per i beneficiari e di ritardarne l'erogazione, ... ansa.it Nuova Politica agricola comune (Pac), per la Lombardia batosta in arrivo: un miliardo di euro di fondi in menoC’è preoccupazione fra le cascine, gli allevamenti, le coltivazioni e gli stabilimenti caseari della campagna lombarda. La preoccupazione è che, qualora il Parlamento europeo dovesse ratificare lo ... brescia.corriere.it I rilievi della Corte dei Conti Ue sull’attuale architettura della #Pac confermano le nostre perplessità sulle criticità della proposta della Commissione Ue, che rischia di snaturare la Politica agricola comune, complicare le regole per l'accesso ai fondi delle impre x.com Coldiretti Pistoia si è riunita alla Capannina di Bottegone per l’appuntamento ‘Incontri 2026 – Territori attivi’. Al centro dell’incontro l’opposizione all’accordo Mercosur e alla PAC, ovvero la politica agricola comune europea. #laforzadelpodere https://www.face - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.