I conti in tasca Carburanti e bollette l’effetto guerra fa paura | Aumenti da incubo

La guerra tra Stati Uniti e Iran sta avendo ripercussioni sui prezzi di carburanti e bollette, con aumenti significativi che preoccupano i consumatori locali. I prezzi dei carburanti sono saliti in modo rapido e sostanziale, mentre le tariffe energetiche hanno registrato incrementi importanti. La situazione si traduce in costi più elevati per le famiglie e le imprese, creando tensioni sul fronte economico. La tensione internazionale si riflette quindi anche sulla quotidianità degli abitanti della zona.

La guerra tra Stati Uniti e Iran bussa anche alle porte degli anconetani. Non solo come notizia proveniente dal Golfo Persico, ma come emergenza concreta che rischia di modificare le abitudini quotidiane di tanti cittadini: come e quanto si accendono i termosifoni o i condizionatori, come ci si sposta per andare al lavoro, quanto pesa in tasca fare il pieno di carburante, quanto gli aumenti incidono sui trasporti e, di conseguenza, sui prezzi della spesa delle famiglie. ma anche altro: smart working? Dad? Circolazione delle auto a targhe alterne? Il nodo centrale è rappresentato dallo Stretto di Hormuz, il corridoio marino attraverso cui transita molto del petrolio e del gas destinati all’Europa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I conti in tasca. Carburanti e bollette, l’effetto guerra fa paura: "Aumenti da incubo" Effetto Iran su carburanti e bollette, aumenti fino a 1.000 euro a famigliaGli effetti farfalla della guerra in Iran colpiscono soprattutto i mercati asiatici e l'Europa. Guerra in Iran, ipotesi di aumenti per bollette, alimentari e carburanti. Cna: "Effetti negativi modello Covid"Per le imprese i potenziali rischi sono tanti in particolare meno esportazione e difficoltà nel reperire liquidità a prezzi abbordabili dalle banche.