I conti della Provincia | Debito ridotto in 4 anni

Negli ultimi quattro anni, la Provincia ha ridotto il suo debito, come confermato dai dati ufficiali. La gestione delle risorse è stata definita oculata, anche se sono stati registrati margini di manovra limitati. La riduzione del debito si inserisce in un quadro di risanamento finanziario che si è sviluppato nel tempo. I numeri mostrano un miglioramento rispetto al passato, pur in presenza di diverse restrizioni di bilancio.

"Risultati che confermano una gestione oculata delle risorse, nonostante i pochi margini di manovra". Così il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca commenta a caldo l’approvazione del rendiconto della gestione 2025 della provincia. Approvazione che è arrivata lunedì scorso dal Consiglio Provinciale di Forlì-Cesena. Una manovra – dicono dalla Provincia – che conferma la solidità economico-finanziaria dell’Ente nonostante le condizioni strutturalmente difficili in cui operano le province italiane. Il risultato di competenza si attesta a 5.846.836,57 euro, l’equilibrio di bilancio a 3.800.744,56 euro e quello complessivo a 3.957.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I conti della Provincia: "Debito ridotto in 4 anni" I was blackmailed by scheming girl to return 1 million, but changing fate with 8 brothers!#cdrama Notizie correlate Provincia, approvato il Rendiconto di gestione: in quattro anni debito ridotto di oltre 16 milioni di euroIl consiglio provinciale di Forlì-Cesena ha approvato, nella seduta di lunedì 27 aprile, il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario... Sanità, svolta nei conti della Regione: disavanzo ridotto e pareggio vicino. “Da -200 milioni a zero in tre anni”Conti in ordine, con un’inversione di tendenza e il pareggio atteso già quest’anno. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: I conti della Provincia: Debito ridotto in 4 anni; Provincia, i conti tornano. Avanzo di oltre 12 milioni; Sulcis Iglesiente, la nuova Provincia parte con i conti in ordine: 22 milioni di avanzo; Rendiconto della Provincia, revisori 'spaccati' e opposizione pronta allo scontro. Provincia, i conti tornano. Avanzo di oltre 12 milioniApprovato all’unanimità dal consiglio il rendiconto economico del 2025. Aumentati in via prudenziale i fondi accantonati. Circa 8 milioni vincolati. . msn.com Riscossioni e consulenze I dubbi della Corte dei ContiRitardo nella riscossione dei tributi, dubbi su una consulenza esterna per 44 mila euro, refusi in alcuni atti. Una serie di «perplessità» insomma sulla gestione dell’esercizio finanziario relativo al ... laprovinciapavese.gelocal.it Provincia, Altitonante dopo il consiglio: serve chiarezza sul bilancio e scelte amministrative - facebook.com facebook #VillaLante a #Bagnaia, in provincia di #Viterbo, con i suoi giardini e fontane unici al mondo Ig palazzoubertiniurbansuites #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaScoperta x.com