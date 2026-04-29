I Cesaroni cambiano di programmazione | la novità per il pubblico di Canale 5

I Cesaroni, tra le serie più seguite in Italia in questo periodo, sono tornati su Canale 5 dopo molti anni. La fiction, con protagonista Claudio Amendola, ha registrato buoni ascolti alla ripresa della programmazione. La messa in onda ha subito alcune modifiche rispetto al passato, suscitando l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. La serie continua a essere presente nel palinsesto della rete, con nuove date di programmazione annunciate.

I Cesaroni sono tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia. La fiction con protagonista Claudio Amendola ha fatto registrare ottimi ascolti sui teleschermi di Canale 5 dov'è tornata a distanza di tantissimi anni. In queste ore, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto riguarda la messa in onda delle nuove puntate della storica serie tv. Scendendo nei dettagli, da lunedì 4 maggio andrà in onda un solo episodio de I Cesaroni. Una decisione presa da Mediaset per seguire quanto fatto dalla Rai. La rete ammiraglia della tv di Stato trasmetterà domenica 3 maggio un solo episodio di “Roberta Valente: Notaio in Sorrento” a causa dell'allungamento di Affari Tuoi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - I Cesaroni cambiano di programmazione: la novità per il pubblico di Canale 5 Notizie correlate Leggi anche: Grande Fratello Vip cambia di programmazione: la novità per il pubblico di Canale 5 Forbidden fruit cambia programmazione: arriva una novità per il pubblico di Canale 5Forbidden fruit è tra le serie tv che ogni giorno sono viste da oltre 2 milioni di telespettatori in Italia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna 'accorcia' I Cesaroni 7: cosa cambia col nuovo orario; I Cesaroni cambiano programmazione: nuova strategia Mediaset; I Cesaroni in onda con un solo episodio a settimana, Canale 5 segue Rai 1 e restringe la prima serata; I Cesaroni 7: la trama del settimo e dell’ottavo episodio. I Cesaroni cambiano di programmazione: la novità per il pubblico di Canale 5I Cesaroni sono tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia. La fiction con protagonista Claudio Amendola ha fatto registrare ottimi ascolti ... ilsipontino.net Perché I Cesaroni cambiano programmazione: la nuova strategia di Canale 5Dalla scelta di un solo episodio a settimana al ruolo centrale dell'access prime time: cosa sta cambiando davvero nella tv generalista ... donnamoderna.com "I Cesaroni" cambiano programmazione: dalla scelta di un solo episodio a settimana al ruolo sempre più centrale dell'access prime time, ecco cosa sta cambiando davvero nella tv generalista - facebook.com facebook