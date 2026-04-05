Forbidden fruit cambia la sua programmazione su Canale 5, introducendo una novità che interesserà il pubblico. La serie, seguita quotidianamente da oltre due milioni di telespettatori in Italia, vedrà nuove variazioni nel palinsesto. La trasmissione continua a mantenere un ruolo centrale nel daytime della rete, offrendo agli spettatori un intrattenimento costante e consolidato. La modifica riguarda specificatamente gli orari e la collocazione della serie nel palinsesto settimanale.

Forbidden fruit è tra le serie tv che ogni giorno sono viste da oltre 2 milioni di telespettatori in Italia. Le vicende con Ender e Yildiz stanno conquistando davvero tutti a distanza di quasi un anno dal loro sbarco sui teleschermi di Canale 5. In queste ore, Mediaset ha annunciato un nuovo cambio di programmazione per quanto riguarda la messa in onda della puntata serale di Forbidden fruit. Scendendo nei dettagli, il nuovo appuntamento di Forbidden fruit andrà in onda mercoledì 8 aprile e non più di giovedì sera. Una variazione di palinsesto effettuata per permettere la messa in onda di Stanno tutti invitati, il nuovo show di Pio e Amedeo del giovedì sera. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit cambia programmazione: arriva una novità per il pubblico di Canale 5

Forbidden Fruit cambia giorno: la novità per il pubblico di Canale 5Forbidden Fruit è tra le serie tv che stanno appassionando sempre più telespettatori sui teleschermi italiani.

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