Grande Fratello Vip cambia di programmazione | la novità per il pubblico di Canale 5

Il Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, viene trasmesso su Canale 5 ogni martedì e venerdì. Il programma, attualmente in programmazione, ha registrato buoni ascolti nel corso delle puntate recenti. La rete ha annunciato una modifica alla programmazione, introducendo qualche variazione nella messa in onda del reality show. La novità riguarda i giorni di trasmissione, che potrebbero cambiare nelle prossime settimane.

Il Grande Fratello Vip è tra i programmi attualmente in onda in Italia. Il reality show condotto da Ilary Blasi va in onda ogni martedì e venerdì sui teleschermi di Canale 5 con un discreto successo in termini di ascolti. Una programmazione che però è destinata a cambiare molto presto. Secondo quanto riportato da Superguidatv, Mediaset ha annunciato una variazione di palinsesto per quanto riguarda il Grande Fratello Vip. In particolare, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di cancellare la doppia puntata settimanale. Dalla settimana del 20 aprile, infatti, il programma condotto da Ilary Blasi andrà in onda con un solo appuntamento al martedì. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip cambia di programmazione: la novità per il pubblico di Canale 5 Grande Fratello Vip cambia programmazione su Canale 5: bella novità per i fansTra i programmi più attesi di questa stagione televisiva vi è il ritorno del Grande fratello vip. Forbidden fruit cambia programmazione: arriva una novità per il pubblico di Canale 5Forbidden fruit è tra le serie tv che ogni giorno sono viste da oltre 2 milioni di telespettatori in Italia. Grande Fratello - Lunedì 20 ottobre, in prima serata su Canale 5 Temi più discussi: Il Grande Fratello VIP non va in onda, perché il cambio data per Ilary Blasi; Il Grande Fratello Vip non va in onda stasera 6 aprile, stravolto ancora il calendario: quando torna Ilary Blasi; Canale 5 cambio di programmazione: stasera fuori Scherzi a Parte dentro Grande Fratello Vip; Grande Fratello Vip, le anticipazioni di oggi: il cambio di palinsesto (obbligato) e nuovi scontri nella Casa. Grande Fratello Vip, cambio di strategia per Mediaset: spunta la nuova data della finaleProgrammazione prolungata, ascolti in ripresa e nuove dinamiche interne accompagnano il Grande Fratello Vip verso una finale più attesa e strategica. notizie.it Grande Fratello Vip, cambia la data della finale: Ilary Blasi perde la doppia puntata (ma festeggia). Il nuovo calendarioCambiamenti in vista per questa edizione del GFVip: i concorrenti rimarranno in casa più del previsto e molto presto arriveranno nuovi Vip. libero.it Avete perso la settima puntata del Grande Fratello Vip 2026 Ecco tutto quello che è successo in questo appuntamento. - facebook.com facebook Ascolti Tv. #Montalbano contro il #GrandeFratelloVip, chi ha vinto. #Floris azzanna #Belve x.com