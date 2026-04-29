I 75 anni dell’Operosa | Rigenerare le risorse per una crescita giusta

L’Operosa celebra i suoi settantacinque anni di attività e in occasione di questa ricorrenza il presidente Claudio Pozzi ha presentato le linee guida dell’azienda. Tra i temi trattati ci sono la sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale, aspetti che rappresentano le priorità dell’impresa nel settore dei servizi integrati e del facility management. La comunicazione è avvenuta attraverso dichiarazioni ufficiali del presidente, senza ulteriori dettagli su progetti specifici.

Dalla sostenibilità ambientale all’inclusione sociale: la ricetta di Claudio Pozzi, presidente de L’Operosa, leader nel settore del facility management e dei servizi integrati. Presidente Pozzi, quest’anno L’Operosa raggiunge il traguardo dei 75 anni: che cosa rappresenta oggi questa ricorrenza per la vostra realtà? "Un traguardo importante, ma prima ancora una responsabilità. Settantacinque anni di storia significano continuità, esperienza e, soprattutto, la capacità di affrontare il cambiamento senza perdere l’identità che ci contraddistingue. È una ricorrenza che richiama con forza il valore del lavoro e il dovere di guardare avanti, con equilibrio e visione".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I 75 anni dell’Operosa: "Rigenerare le risorse per una crescita giusta" Notizie correlate Inclusione, per una società più giusta. Risorse eque per crescere insiemePartire per una gita scolastica non è sempre facile, soprattutto quando si fa parte di una classe difficile. Como, donna di 75 anni ricoverata al Sant’Anna si spara un colpo di pistola in una stanza dell’ospedaleSan Fermo della Battaglia (Como) - Una paziente di 75 anni ha tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola, all'interno di una stanza...