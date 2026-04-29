Il Movimento 5 Stelle ha annunciato l’assunzione di alcuni appartenenti al Corpo Carcerario, suscitando reazioni politiche e sindacali. La deputata del partito ha dichiarato di essere vicina a queste persone. La questione ha generato discussioni sulla posizione delle istituzioni rispetto a queste assunzioni, in un contesto in cui sono emerse accuse della Procura di Napoli nei confronti di alcuni membri del personale penitenziario, legate a presunti comportamenti riconducibili a episodi di terrorismo rosso degli anni passati.

È mai possibile, in un Paese democratico come l'Italia, che politici e sindacati stiano da parte di chi, come i Carc, è accusato dalla Procura di Napoli di emulare il terrorismo rosso degli anni Sessanta e Ottanta? Sì, se quel partito si chiama Movimento 5 Stelle e se il sindacato è la Cgil. A esprimere solidarietà nei loro confronti è la pentastellata Stefania Ascari, che meno di un mese fa li ha persino ospitati alla Camera: "Quello che è avvenuto è gravissimo, ha un evidente peso politico e si inserisce in un clima in cui ogni voce viene infamata, delegittimata e criminalizzata. Questa deriva è allarmante e ci spinge a non abbassare la guardia, ma a continuare a far sentire la nostra voce con ancora più determinazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I 5S arruolano i Carc. La deputata Ascari: "Vi sono vicina"

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