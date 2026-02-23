Scritte fasciste a Testaccio il messaggio di Paola Cortellesi al presidio | Vi sono molto vicina

Le scritte fasciste apparse a Testaccio hanno spinto Paola Cortellesi a partecipare al presidio, nonostante fosse impegnata nella registrazione di un film. La attrice ha voluto mostrare solidarietà, affermando di essere molto vicina alle persone coinvolte. La sua presenza ha attirato l’attenzione di passanti e media, mentre si univano alla protesta cittadini e rappresentanti politici. La scena si è svolta di fronte al palazzo che ha ospitato le riprese del film.

Impegnata nella registrazione di un film, Paola Cortellesi non ha voluto però far mancare la propria testimonianza al presidio indetto dalle sezioni di Testaccio di Pd e Avs dopo le scritte fasciste apparse sul palazzo che è stato set del suo film ‘C’è ancora domani’. “ Vi sono molto vicina – ha detto Paola Cortellesi in un messaggio – questo è un periodo molto complesso e nonostante i molti impegni ho voluto comunque essere accanto a tutti e tutte voi perché lo ritengo molto importante”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

