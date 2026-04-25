La Procura di Napoli ha avviato un’indagine su un gruppo antagonista coinvolto in manifestazioni di protesta. Secondo le fonti investigative, alcuni manifestanti sono stati arruolati dai Carc, che avrebbero fornito loro indicazioni per diventare combattenti. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’autorità giudiziaria, che sta analizzando i dettagli delle attività e delle comunicazioni tra i soggetti coinvolti. La situazione è ora al centro delle indagini della procura.

Il mondo antagonista è finalmente sotto la lente d'ingrandimento grazie al filone investigativo portato avanti dalla Procura di Napoli. Si tratta di un'inchiesta arrivata alla vigilia del 25 aprile, ricorrenza storica per questo Paese, che le frange del radicalismo rosso stanno cercando di sottrarre alla sinistra dell'Anpi e del Pd. Benché la sinistra istituzionale stia tentando da tempo di avvicinare l'area radicale, considerata un bacino di voti, da quella parte c'è sempre stata molta diffidenza. La stessa nascita dei Carc, prima, e del (nuovo) Partito Comunista, dopo, è una risposta di rottura al PCI degli anni Ottanta, che, a loro dire,...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I Carc arruolano i manifestanti: "Dovete diventare combattenti"

Notizie correlate

Leggi anche: Referendum giustizia, i sostenitori del Sì ci ricascano e “arruolano” il presidente Mattarella

Hezbollah schiera combattenti d'élite contro IsraeleSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: La prima pagina del Giornale: la sicurezza è legge, la Svizzera chiede il saldo delle cure, i Carc arruolano i violenti.

I Carc arruolano i manifestanti: Dovete diventare combattentiNelle carte della Procura di Napoli tra perquisizioni e intercettazioni: ecco il piano della disobbedienza organizzata che conta anche sul Nuovo Partito Comunista Il mondo antagonista è finalmente ... ilgiornale.it

Partito dei CARC, disposte sei perquisizioni: c’è anche un minore | Accusati di terrorismo: Esaltano le BRScattano le perquisizioni per il Partito dei CARC: sei soggetti, tra i quali tre esponenti e un minorenne, indagati per terrorismo ... ilsussidiario.net