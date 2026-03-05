Asu Beni culturali i sindacati | Da mesi 259 lavoratori attendono la stabilizzazione

I sindacati segnalano che da mesi 259 lavoratori del bacino Asu Beni culturali aspettano la stabilizzazione. Il 23 ottobre 2025, un giorno prima dell’approvazione da parte della Giunta dell’appendice al Piano assunzionale 2025 della Servizi ausiliari Sicilia, si è verificato un passaggio importante relativo a questa questione. La decisione riguardava l’ingresso in ruolo di quei lavoratori nei dipartimenti dei Beni culturali e tecnico.

Il 23 ottobre 2025, precisamente il giorno precedente all’approvazione della Giunta di governo dell’appendice al Piano assunzionale 2025 della Servizi ausiliari Sicilia (Sas), che prevedeva l’ingresso di 259 lavoratori del bacino Asu in utilizzo nei dipartimenti dei Beni culturali, tecnico e delle infrastrutture, il presidente Renato Schifani dichiarava: “Con questo provvedimento diamo una risposta concreta a centinaia di lavoratori che da anni attendono stabilità e riconoscimento del proprio impegno. Allo stesso tempo, rafforziamo i servizi della macchina amministrativa regionale, soprattutto in settori strategici come i beni culturali e le infrastrutture. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Città metropolitana, undici lavoratori Asu idonei per la stabilizzazioneAlla Città metropolitana approvati gli elenchi dei candidati Asu dichiarati idonei per la stabilizzazione.

Tirocinanti dei beni culturali, da inizio mese 300 lavoratori a casa: la denuncia di MusellaDal 1° marzo, 300 tirocinanti dei beni culturali in Calabria hanno terminato il loro percorso lavorativo.

