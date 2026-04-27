Fine del precariato i lavoratori Asu firmano a tempo indeterminato con la Sas

Questa mattina nella sede di Sas, a Palermo, si è conclusa la procedura di stabilizzazione dei lavoratori Asu, ex Servirail e Ferrotel. Alla firma dei primi 275 contratti di lavoro a tempo indeterminato erano presenti il presidente della Regione e altri rappresentanti delle istituzioni. La firma rappresenta la conclusione di un percorso iniziato con l’obiettivo di trasformare i contratti precari in rapporti stabili.

Conclusa la procedura di stabilizzazione dei lavoratori Asu ed ex Servirail e Ferrotel. Sono stati firmati questa mattina nella sede della Sas, Servizi ausiliari Sicilia, in piazza Castelnuovo a Palermo, alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani, i primi dei 275 contratti di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Stabilizzazione Asu, oggi a Palermo la firma dei contratti con la Sas. Schifani: «Col mio governo si pone fine al precariato»Firmati questa mattina nella sede della Sas, Servizi ausiliari Sicilia, in piazza Castelnuovo a Palermo, alla presenza del presidente della Regione... Lavoratori Sas, Caronia: "Impegni concreti su stabilizzazioni Asu e aumento ore degli ex Pip"“Dall’audizione in Quinta Commissione all’Ars arrivano finalmente impegni chiari su questioni rimaste troppo a lungo in sospeso. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il precariato sul palco. Arrivare a fine mese? Servono gli ’Straordinari’; AFAM: positivo incontro al MUR con la Ministra Bernini; Docenti, nuovi concorsi in arrivo? Oltre 200 mila precari storici attendono assunzioni, torna il doppio canale; Stop al precariato in Sicilia: via libera a stabilizzazioni e nuove ore di lavoro. Vicina la fine del precariato per i ricercatori sanitari, ma non possiamo abbassare la guardiala notte scorsa è successo quanto si sperava da tempo. Con una corale condivisione di intenti, le Commissioni Parlamentari Finanze e Affari Sociali della Camera hanno approvato l’emendamento all’Art. quotidianosanita.it Precariato. Una storia senza fine malgrado le buone intenzioniLa misura del 50% di riserva per i precari, cosi come stabilito dalle legge di stabilità, ci sembra altamente discriminate nei confronti dei colleghi che non riescono a beneficare di tale opportunità. quotidianosanita.it Buongiorno.. ho una domanda. Ho scoperto di essere incinta e ho un contratto al 30/6.. so per certo che esiste l’interdizione anticipata fuori nomina. Quindi se io dichiarassi la gravidanza entro la fine del contratto sarei comunque tutelata a livello economico( l - facebook.com facebook