Blatte e carenze igieniche al Mercato Centrale di Milano | sospese 17 attività su 27 del polo enogastromico della stazione

Nel Mercato Centrale di Milano, 17 delle 27 attività sono state sospese dopo aver riscontrato la presenza di blatte vive e morte. Le ispezioni hanno evidenziato problemi di igiene e di manutenzione, con locali sporchi e condizioni di degrado. Le autorità hanno deciso di intervenire per tutelare la salute dei clienti, richiedendo interventi immediati di sanificazione. La situazione resta sotto stretta sorveglianza mentre alcuni esercenti cercano di ripristinare gli standard di sicurezza.

Blatte vive e morte tra i locali, sporco pregresso e carenze diffuse nella pulizia e nella manutenzione. È questo il quadro emerso dai controlli effettuati dall’ Ats Milano Città Metropolitana al Mercato Centrale, il polo gastronomico della Stazione Centrale del capoluogo lombardo, che hanno portato alla sospensione immediata di 17 attività commerciali su 27 esaminate. Solo 4 esercizi sono risultati pienamente conformi alle normative igienico-sanitarie, mentre altri 6 hanno ricevuto prescrizioni con obbligo di adeguamento. I sopralluoghi sono stati effettuati nelle giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio, “considerata anche l’ elevata affluenza registrata in questo periodo in città”, sull’onda dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, come riferito dall’Agenzia di tutela della salute in una nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

