Hydra dalle associazioni antimafia uno sportello per le vittime che hanno paura di denunciare

Le associazioni antimafia hanno aperto uno sportello dedicato alle vittime del presunto consorzio mafioso smascherato dall'inchiesta Hydra. L’obiettivo è offrire un punto di ascolto a chi ha paura di denunciare, cercando di superare il muro di omertà che spesso accompagna queste situazioni. L’iniziativa mira a facilitare le denunce e a fornire supporto alle persone coinvolte, in un momento in cui la paura può rappresentare un ostacolo alla giustizia.

“Vogliamo infrangere quel muro d’ omertà “. Per farlo, hanno organizzato degli “sportelli” dedicati alle denunce delle vittime del “consorzio” mafioso svelato dall’inchiesta Hydra. Parliamo infatti di un’originale iniziativa antimafia che nasce a Milano e in Lombardia, da parte di un gruppo di associazioni fra le quali Libera, Scuola di formazione Antonino Caponnetto, Anpi, Acli, Legambiente, Cgil, Udu. Gli attivisti hanno organizzato un presidio di una cinquantina di persone alla prima udienza del processo Hydra, davanti all’aula bunker di via Filangieri a Milano, e continueranno a essere fisicamente presenti, anche per informare i cittadini su quel che accade in aula.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Hydra, dalle associazioni antimafia uno sportello per le vittime che hanno paura di denunciare Notizie correlate Ceccano attiva uno Sportello gratuito per associazioni e comitatiIl 26 febbraio alla Biblioteca “Filippo Maria De Sanctis” il servizio in collaborazione con il CSV Lazio per supporto burocratico e amministrativo... Leggi anche: «Dallo sport come diritto per tutti al sostegno concreto alle associazioni attraverso la creazione di uno Sportello Unico Sportivo» Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Hydra, le associazioni antimafia al fianco delle vittime del sistema mafioso lombardo. Denunciate, non siete soli; ''Alleanza tra mafie in Lombardia'': nasce a Milano uno sportello chi vuole denunciare; Rompiamo il muro di omertà: dalle associazioni lo sportello per le vittime delle mafie dopo il caso Hydra. Hydra, le associazioni antimafia al fianco delle vittime del sistema mafioso lombardo. «Denunciate, non siete soli»Il 30 aprile a Milano la seconda udienza del rito ordinario nato dall’inchiesta della Dda. La rete antimafia: «Non lasceremo mai nessuno da solo» ... corrieredellacalabria.it Così i fantasmi di Hydra distraggono dalle stragiAntimafia a Milano sui legami tra Senese e Fdi. Il caso Scarpinato e gli errori su malavita-appalti ... msn.com