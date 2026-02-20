Ceccano attiva uno Sportello gratuito per associazioni e comitati

A Ceccano, il Comune ha deciso di aprire uno sportello gratuito per aiutare associazioni e comitati locali. La causa è la richiesta crescente di supporto pratico e consulenze per gestire progetti e iniziative. L’iniziativa, realizzata insieme al CSV Lazio, offrirà incontri di persona e consulenze mirate. La struttura sarà disponibile già da questo mese presso la sede comunale, con orari dedicati alle realtà del territorio. La somministrazione dei servizi avverrà senza costi per le associazioni.

Il 26 febbraio alla Biblioteca "Filippo Maria De Sanctis" il servizio in collaborazione con il CSV Lazio per supporto burocratico e amministrativo L'Amministrazione comunale di Ceccano attiverà uno Sportello di supporto dedicato ad associazioni e comitati, realizzato con il supporto e la collaborazione del CSV Lazio – Centro di Servizio per il Volontariato. Un'iniziativa fortemente voluta dall'Amministrazione per offrire un aiuto concreto alle realtà del territorio, soprattutto su quegli aspetti burocratici e amministrativi che spesso rappresentano un ostacolo per chi opera nella comunità. Lo sportello sarà attivo giovedì 26 febbraio, dalle ore 16:00 alle 18:00, presso la Biblioteca Comunale "Filippo Maria De Sanctis", in Via San Sebastiano, 3.