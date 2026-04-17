Dallo sport come diritto per tutti al sostegno concreto alle associazioni attraverso la creazione di uno Sportello Unico Sportivo

Un nuovo progetto mira a promuovere lo sport come diritto di tutti e a offrire un supporto pratico alle associazioni sportive attraverso l’istituzione di uno Sportello Unico Sportivo. La proposta si inserisce in un piano più ampio volto a rendere la città di Arezzo più coesa, vivace e inclusiva, puntando sulla valorizzazione dell’attività sportiva come elemento di crescita e integrazione. La presentazione ufficiale si è svolta il 17 aprile 2026.

Arezzo, 17 aprile 2026 – Sport: palestra di vita, motore di valori. Il progetto per una Arezzo più coesa, vitale e inclusiva. Le proposte di Marco Donati e della Coalizione Civica: dallo sport come diritto per tutti al sostegno concreto alle associazioni attraverso la creazione di uno Sportello Unico Sportivo Arezzo può e deve rafforzare il proprio ruolo di città in cui lo sport non rappresenta soltanto un’attività fisica, ma un autentico strumento di crescita sociale, educativa e culturale. Il progetto della Coalizione Civica, guidata dal candidato sindaco Marco Donati, rimette al centro le persone, a partire dai giovani e dal territorio, valorizzando le realtà già presenti e ampliando le opportunità di partecipazione e inclusione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Dallo sport come diritto per tutti al sostegno concreto alle associazioni attraverso la creazione di uno Sportello Unico Sportivo» Notizie correlate Leggi anche: La Call to action di Estra, un sostegno concreto alle associazioni sportive Avellino, nasce lo Sportello Antiusura: punto di ascolto e sostegno concreto contro la criminalità economicaOggi, ad Avellino, è stato ufficialmente inaugurato lo Sportello Antiusura a presidio della Legalità, un'iniziativa che si propone, nella sua...