La Federazione Spagnola di Calcio ha deciso di squalificare per 13 giornate il portiere dopo il derby tra Huesca e Real Saragozza. La sanzione segue quanto accaduto durante la partita, con la decisione di applicare un provvedimento severo. Questa è una delle squalifiche più lunghe mai comminate in occasione di un incontro tra le due squadre. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

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© Calcionews24.com - Huesca e Real Saragozza: la RFEF usa il pugno duro! 13 giornate di squalifica per Andrada

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