Huesca Saragozza derby infuocato in Spagna | pugno in faccia di Andrada rissa e tre espulsioni Succede di tutto!

Durante il match tra Huesca e Real Saragozza in Spagna si sono verificati momenti di grande tensione. Il portiere della squadra ospite ha colpito un avversario con un pugno in faccia, scatenando una rissa generale. In conseguenza di quanto accaduto, sono state espulse tre persone. La partita ha mantenuto un’atmosfera calda sin dall’inizio, ma si è conclusa con episodi di violenza che hanno attirato l’attenzione.

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