Andrada aggredisce l'avversario con un pugno | il derby Huesca-Real Saragoza finisce in rissa

Durante il derby tra Huesca e Real Saragoza, l'incontro si è concluso con una rissa che ha coinvolto anche le panchine. Dopo l'espulsione, un giocatore ha colpito con un pugno un avversario. La situazione è degenerata, portando a scontri tra i calciatori e i membri dello staff delle due squadre. La partita è terminata in modo turbolento, con le forze dell'ordine intervenute sul campo.