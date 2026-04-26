Andrada aggredisce l'avversario con un pugno | il derby Huesca-Real Saragoza finisce in rissa
Durante il derby tra Huesca e Real Saragoza, l'incontro si è concluso con una rissa che ha coinvolto anche le panchine. Dopo l'espulsione, un giocatore ha colpito con un pugno un avversario. La situazione è degenerata, portando a scontri tra i calciatori e i membri dello staff delle due squadre. La partita è terminata in modo turbolento, con le forze dell'ordine intervenute sul campo.
Il derby tra Huesca e Real Saragoza è finito con una maxi rissa che ha coinvolto anche le panchine: Andrada ha rifilato un pungo all'avversario come reazione dopo l'espulsione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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