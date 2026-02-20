House of the Dragon | la terza stagione arriva a giugno su Sky e NOW

La terza stagione di House of the Dragon arriverà a giugno su Sky e NOW, causando grande attesa tra i fan italiani. La serie, basata sui libri di George R.R. Martin, sarà disponibile in anteprima assoluta nel nostro paese, in contemporanea con gli Stati Uniti. Gli appassionati potranno seguire i nuovi episodi in streaming o in TV, senza dover aspettare settimane. La produzione ha già annunciato diverse sorprese e colpi di scena, che terranno incollati gli spettatori. La data ufficiale di uscita è stata confermata dal servizio di streaming e dalla piattaforma satellitare.

In arrivo nuovi episodi. A giugno, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, arriva la terza stagione di House of the Dragon, trasmessa in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. La serie, amatissima dai fan, è ambientata 200 anni prima degli eventi della celebre saga Il Trono di Spade. Tratta dal romanzo " Fuoco e Sangue " di George R.R. Martin, House of the Dragon racconta la storia della leggendaria Casa Targaryen. La terza stagione, composta da 8 nuovi episodi, vedrà il ritorno nel cast di: Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin e Abubakar Salim.