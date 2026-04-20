Dragon Ball Xenoverse 3 | arriva il nuovo capitolo nel 2027

Durante il Dragon Ball Games Battle Hour 2026 è stato annunciato il lancio di Dragon Ball Xenoverse 3, previsto per il 2027. La conferma arriva dopo che il progetto, inizialmente chiamato DB AGE 1000, ha subito una trasformazione e diventerà il nuovo capitolo della saga videoludica dedicata a Dragon Ball. La presentazione ha attirato l’attenzione dei fan, desiderosi di scoprire le novità del gioco.

Il Dragon Ball Games Battle Hour 2026 ha ufficializzato il ritorno di una delle saghe più amate dai fan, confermando che il progetto precedentemente noto come DB AGE 1000 si trasforma in Dragon Ball Xenoverse 3. L’annuncio, accompagnato da un trailer animato, rivela un’ambientazione situata nell’anno 1000 e introduce il protagonista Brett, delineando un salto generazionale per la serie. L’evoluzione tecnologica verso il 2027: tra nuovi hardware e nuove città. Le immagini mostrate durante l’evento internazionale puntano l’attenzione su una dimensione urbana drasticamente più vasta rispetto a quanto nel secondo capitolo della saga. La narrazione si sposta verso un futuro caratterizzato da un forte impatto tecnologico, con numerosi dispositivi elettronici che fanno da sfondo alle vicende.🔗 Leggi su Ameve.eu

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DRAGON BALL XENOVERSE 3: Todo lo que sabemos

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