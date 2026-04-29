HONOR D1 il robot umanoide che corre 21 km in 50 minuti

Durante la Beijing Yizhuang Half-Marathon 2026, un robot umanoide ha percorso i 21,0975 km in 50 minuti e 26 secondi, stabilendo un nuovo record di velocità per un esemplare di intelligenza artificiale incarnata. La gara si è svolta con la partecipazione di vari dispositivi automatizzati e robot, ma questa macchina ha finito la corsa in modo inaspettato. L'evento ha attirato l'attenzione di chi osserva le capacità dei robot durante competizioni sportive.

(Adnkronos) – Durante la Beijing Yizhuang Half-Marathon 2026, un robot umanoide ha stabilito un nuovo riferimento per l'intelligenza incarnata (Embodied AI), completando il percorso di 21,0975 km in 50 minuti e 26 secondi. Il risultato ottenuto da HONOR D1 supera il record mondiale umano di categoria (57:20), evidenziando un progresso tecnologico che vede la navigazione autonoma e l'equilibrio dinamico come nuovi standard per la robotica di servizio. L'ingresso di HONOR nel campo della robotica è il risultato di una strategia denominata "Alpha Plan". Questo approccio mira a trasferire un decennio di innovazioni mobili, dalla gestione energetica alla comprensione spaziale, in strutture fisiche.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Elon Musk può diventare trilionario Il robot Lightning corre la mezza maratona in 50 minuti Notizie correlate Robot Honor spacca il record: mezza maratona in soli 50 minutiUn umanoide prodotto da Honor ha riscritto i canoni della resistenza atletica a Pechino, tagliando il traguardo della mezza maratona con un... HONOR al MWC 2026: la visione dell’AI prende forma tra Robot Phone, robot umanoide e nuovo Magic V6Al Mobile World Congress 2026, HONOR rilancia con decisione la sua idea di Augmented Human Intelligence (AHI) e accelera l’ALPHA PLAN, un percorso... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Honor D1 riscrive la storia: il robot umanoide supera il record umano nella mezza maratona; HONOR D1 Humanoid Robot infrange il record mondiale umano alla mezza maratona 2026; In Cina e Asia – Robot di Honor batte record umano alla maratona di Pechino; Nella mezza maratona, un robot di Honor ha battuto il record mondiale umano. In un certo senso. HONOR D1, il robot umanoide che corre 21 km in 50 minutiCon la vittoria di HONOR D1 alla maratona di Yizhuang, il settore tecnologico accelera la transizione dall'intelligenza digitale a ecosistemi robotici autonomi ... adnkronos.com Honor D1 Press KitUn robot umanoide completa una mezza maratona in un tempo inferiore al record umano, aprendo una nuova fase per l’intelligenza artificiale applicata al mondo fisico ... libero.it Honor - facebook.com facebook Tutti a preoccuparsi per i telefoni che cadono, ma non con HONOR Magic8 Lite #HONORMagic8Lite #HONORMagicSeries x.com