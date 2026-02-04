Honda 2026 | vestiti nuovi per Monkey Dax e Super Cub

Honda presenta i nuovi modelli 2026, con colori aggiornati e dettagli più curati. Le tre versioni, Monkey, Dax e Super Cub, si rifanno alla tradizione del marchio, ma con un look più fresco e modernizzato. I clienti potranno scegliere tra nuove colorazioni e qualche miglioramento estetico, senza stravolgimenti radicali. La casa giapponese punta a mantenere vivo il fascino di sempre, aggiornando i modelli più amati con tocchi di novità.

Aggiornamenti estetici e nuove colorazioni. Per il 2026, Honda rinnova lo stile di tre intramontabili icone che hanno fatto la storia del marchio giapponese: Monkey, Dax e Super Cub. Il Monkey 125, la celebre pocket-like nata negli Anni 60 spinta da un motore da 125 cc sarà disponibile in due inedite combinazioni cromatiche: Knight Silver Metallic con telaio e dettagli in Millennium Red e Pearl Himalayas White con telaio e dettagli in Banana Yellow. Nuova colorazione, ovvero Candy Energy Orange, per l'ottavo di litro ST125 Dax e, infine, l'elegante variante cromatica del Super Cub C125, il Premium Silver MetallicPearl Sugarcane Beige abbinato alla sella marrone.

