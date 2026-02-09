Novità Honda 2026 i nuovi modelli in arrivo

Honda annuncia il ritorno della Prelude per il 2026, insieme a una Civic completamente rivista. Le due auto si presentano con un mix di stile classico e tecnologia ibrida all’avanguardia. La casa giapponese ha mostrato le prime immagini dei modelli, che combinano linee senza tempo a nuove soluzioni ecologiche. Gli appassionati sono già in fermento, sperando che questa rinascita porti davvero qualcosa di nuovo nel mondo delle auto sportive e compatte.

Ritorno al Futuro: Honda Prelude e Civic Ridisegnate per il 2026, tra Tradizione e Innovazione Ibrida. Il 2026 si prospetta un anno cruciale per Honda, segnato dal ritorno di un’icona e dal rinnovamento di un modello di punta. Le consegne della nuova Honda Prelude, attese tra febbraio e marzo, e il lancio della Civic restyling, già in corso a inizio anno, rappresentano una duplice strategia del costruttore giapponese per rafforzare la sua presenza nel mercato automobilistico, puntando su efficienza, prestazioni e design moderno. L’annuncio, giunto dopo mesi di anticipazioni, conferma l’impegno di Honda verso soluzioni ibride e un rinnovato sul piacere di guida.🔗 Leggi su Ameve.eu

