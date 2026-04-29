Homestyler ospita la cerimonia AIDA Global AI Design Awards presso l’ADI Design Museum di Milano

Da corrieretoscano.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 aprile 2026, presso l'ADI Design Museum di Milano, si è svolta la cerimonia degli AIDA Global AI Design Awards organizzata da Homestyler. L'evento ha visto la partecipazione di professionisti e rappresentanti del settore del design e dell'intelligenza artificiale. La manifestazione ha celebrato i progetti e le innovazioni più rilevanti nel campo del design assistito dall'intelligenza artificiale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MILANO, 29 aprile 2026 PRNewswire — La cerimonia AIDA Global AI Design Awards di Homestyler si è svolta presso l’ADI Design Museum di Milano, riunendo figure di rilievo del design internazionale, del mondo accademico e dell’industria per esaminare il futuro del design basato sull’IA. Nel corso della cerimonia, i membri della giuria internazionale hanno condiviso le loro opinioni su come l’IA stia ridefinendo il design.   – Luciano Galimberti, Presidente dell’Associazione per il Disegno Industriale (ADI), ha evidenziato che “l’IA sta diventando uno strumento fondamentale, notevolmente efficiente e pratico per i designer.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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