Homestyler ospita la cerimonia AIDA Global AI Design Awards presso l’ADI Design Museum di Milano

Il 29 aprile 2026, presso l'ADI Design Museum di Milano, si è svolta la cerimonia degli AIDA Global AI Design Awards organizzata da Homestyler. L'evento ha visto la partecipazione di professionisti e rappresentanti del settore del design e dell'intelligenza artificiale. La manifestazione ha celebrato i progetti e le innovazioni più rilevanti nel campo del design assistito dall'intelligenza artificiale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MILANO, 29 aprile 2026 PRNewswire — La cerimonia AIDA Global AI Design Awards di Homestyler si è svolta presso l’ADI Design Museum di Milano, riunendo figure di rilievo del design internazionale, del mondo accademico e dell’industria per esaminare il futuro del design basato sull’IA. Nel corso della cerimonia, i membri della giuria internazionale hanno condiviso le loro opinioni su come l’IA stia ridefinendo il design. – Luciano Galimberti, Presidente dell’Associazione per il Disegno Industriale (ADI), ha evidenziato che “l’IA sta diventando uno strumento fondamentale, notevolmente efficiente e pratico per i designer.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Homestyler ospita la cerimonia AIDA Global AI Design Awards presso l’ADI Design Museum di Milano Notizie correlate Gli AIDA Global AI Design Awards di Homestyler apriranno i battenti a MilanoCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MILANO, 24 aprile 2026 /PRNewswire/ — La mattina del 23 aprile (ora locale), avrà inizio la cerimonia di... Leggi anche: Mostre, da domani all'Adi Design Museum un secolo di Made in Italy in Fiera? Contenuti e approfondimenti Homestyler ospita la cerimonia AIDA Global AI Design Awards presso l'ADI Design Museum di MilanoMILANO, 29 aprile 2026 /PRNewswire/ -- La cerimonia AIDA Global AI Design Awards di Homestyler si è svolta presso l'ADI Design Museum di Milano, riunendo figure di rilievo del design internazionale, d ... adnkronos.com Gli AIDA Global AI Design Awards di Homestyler apriranno i battenti a MilanoMILANO, 24 aprile 2026 /PRNewswire/ -- La mattina del 23 aprile (ora locale), avrà inizio la cerimonia di premiazione degli AIDA Global AI Design Awards di Homestyler presso l'ADI Design Museum di Mi ... adnkronos.com