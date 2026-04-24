Gli AIDA Global AI Design Awards di Homestyler apriranno i battenti a Milano

Il 23 aprile 2026 si terrà presso l’ADI Design Museum di Milano la cerimonia di premiazione degli AIDA Global AI Design Awards organizzati da Homestyler. La manifestazione inizia la mattina e chiuderà con la consegna dei premi ai partecipanti. L’evento si svolge nella città italiana e coinvolge un pubblico interessato al design e all’intelligenza artificiale applicata.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MILANO, 24 aprile 2026 PRNewswire — La mattina del 23 aprile (ora locale), avrà inizio la cerimonia di premiazione degli AIDA Global AI Design Awards di Homestyler presso l’ADI Design Museum di Milano, in Italia. Con l’esposizione di 170 progetti premiati e tecnologie di intelligenza artificiale all’avanguardia, l’evento metterà in luce la trasformazione in atto nel settore del design d’interni in 3D e segnerà l’inizio di una nuova era guidata dall’intelligenza artificiale. L’edizione di quest’anno degli AIDA Global AI Design Awards riunisce designer di spicco provenienti da Italia, Francia, Turchia, Germania, Stati Uniti e altri paesi per esplorare le applicazioni all’avanguardia dell’intelligenza artificiale nel design d’interni in 3D.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Gli AIDA Global AI Design Awards di Homestyler apriranno i battenti a Milano Notizie correlate Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 maria cristina carlini partecipa a superstudio design per la milano design week. supercity la città ideale dove design, arte e architettura si incontranoMaria Cristina Carlini partecipa a Superstudio Design, il nuovo format in occasione della ventiseiesima edizione della Milano Design Week, dal 20 al...