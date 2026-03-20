Da domani l'Adi Design Museum ospita una mostra dedicata a un secolo di prodotti italiani, con esposizioni di manifesti, fotografie, poster e locandine. L’evento illustra l’evoluzione del design e della produzione nel nostro paese, mettendo in mostra pezzi storici e contemporanei. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino a una data ancora da definire.

Milano, 20 mar. (Adnkronos) - Attraverso manifesti, fotografie, poster e locandine, l'esposizione racconta oltre un secolo di storia industriale, economica e culturale del Paese, mostrando come la Fiera di Milano abbia accompagnato – e spesso anticipato – le trasformazioni del sistema produttivo italiano. Anche la scelta dell'ADI Design Museum, uno dei luoghi simbolo della cultura del progetto e del design italiano, rafforza il legame tra la storia della Fiera e le eccellenze creative e produttive che hanno contribuito a costruire nel tempo l'identità del Made in Italy. «La Fiera di Milano è da oltre un secolo uno dei luoghi in cui l'Italia mostra al mondo la propria capacità produttiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mostre, da domani all'Adi Design Museum un secolo di Made in Italy in Fiera?

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