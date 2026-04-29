hojlund e alisson santos il napoli prepara i riscatti

Il Napoli si sta già organizzando per la prossima stagione, concentrandosi sui riscatti di due giocatori. Tra queste operazioni, ci sono quelle relative a Hojlund e ad Alisson Santos, che sono al centro delle strategie di mercato della squadra. La società sta pianificando le mosse necessarie per assicurarsi nuovamente i cartellini dei due calciatori in vista dei prossimi mesi.

Il Napoli ha già iniziato a muoversi in vista della prossima stagione. E una parte della programmazione riguarda decisioni già molto avanzate. Il club, infatti, è pronto a trasformare in operazioni definitive i percorsi di Rasmus Hojlund e Alisson Santos, due profili considerati strategici per il presente e per il futuro dell’attacco azzurro. La linea della società appare chiara. Su entrambi non ci sarebbero dubbi sostanziali. Per Hojlund, inoltre, il riscatto diventerebbe automatico con la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo ormai vicino e che sta già orientando le prossime mosse del club. A fare il punto è La Gazzetta dello Sport.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Il Napoli pronto a trattenere Alisson Santos dopo il prestito

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