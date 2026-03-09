Napoli gli eroi che non ti aspetti! Da Alisson Santos a Elmas passando per Gilmour | e il club pensa ai loro riscatti!

A Napoli, il club sta valutando i riscatti di alcuni giocatori che hanno dimostrato il loro valore in questa stagione. Tra i nomi sul tavolo ci sono Alisson Santos, Elmas e Gilmour, tutti protagonisti di partite importanti e spesso decisivi per le sorti della squadra. La società sta analizzando le possibilità di trattenere questi calciatori per il futuro.

Napoli, gli eroi che non ti aspetti! Da Alisson Santos a Elmas passando per Gilmour: e il club pensa ai loro riscatti!Napoli, gli eroi che non ti aspetti! Da Alisson Santos a Elmas e Gilmour: il club pensa ai loro riscatti e Conte se li gode per la corsa Champions Il Napoli di Antonio Conte, allenatore salentino espe ... calcionews24.com Napoli, i nuovi mostri di Conte: Alisson Santos, Elmas e Gilmour stanno orientando la corsa ChampionsI gol di Ali, la regia di Billy e il trasformismo di Elif si stanno rivelando grandi valori aggiunti in un momento cruciale della stagione ... corrieredellosport.it Alisson Santos e la chiamata di Ancelotti: non è più solo un sogno. Secondo La Gazzetta dello Sport, una convocazione con la Nazionale Brasiliana non è più fantascienza per Alisson Santos.