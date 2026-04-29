Dal 8 al 10 maggio, presso il circuito di Hockenheim, si svolge l’evento dedicato alla celebrazione dei 125 anni di storia di Opel. La manifestazione include l’esposizione della collezione Opel Classic, che presenta veicoli dal 1903 fino all’ultimo modello Mokka GSE Rally. L’evento riunisce appassionati e appassionate di motori in una tre giorni dedicata alle leggende e alle evoluzioni del marchio.

? Cosa sapere Opel celebra 125 anni di storia all'Hockenheim Historic dall'8 al 10 maggio.. La collezione Opel Classic espone modelli dal 1903 al nuovo Mokka GSE Rally.. L’Hockenheimring ospiterà l’ADAC Hockenheim Historic – The Jim Clark Revival dall’8 al 10 maggio, segnando il debutto di Opel in questo prestigioso appuntamento del storico per celebrare i suoi 125 anni di successi nelle competizioni. Il circuito tedesco si prepara ad accogliere la sua 21ª edizione, un evento che trasforma la pista in un museo vivente dove le leggende del passato tornano a ruggire. Per il marchio di Rüsselsheim, questa partecipazione non è una semplice esposizione, ma un tributo fondamentale: il brand festeggia infatti un secolo e un quarto di storia iniziata con la sua primissima vittoria agonistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hockenheim: Opel celebra 125 anni di leggende e motori ruggenti

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