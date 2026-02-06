Verdi tra memoria e territorio Il Rotary di Fiorenzuola celebra il Maestro a 125 anni dalla morte

Martedì 27 gennaio, al Teatro G. di Fiorenzuola, si è tenuta una cerimonia per ricordare Giuseppe Verdi, a 125 anni dalla sua morte. Una folla di appassionati e cittadini si è riunita per celebrare il compositore, con interventi e pezzi musicali sul palco. L’evento ha preso vita tra emozioni e ricordi, sottolineando il legame tra Verdi e il territorio locale.

Una platea gremita e attenta ha accolto, martedì 27 gennaio 2026, l'evento commemorativo organizzato al Teatro G. Verdi di Fiorenzuola in occasione del 125esimo anniversario della morte di Giuseppe Verdi. La serata, promossa dal Rotary Club Fiorenzuola sotto la presidenza di Rinaldo Onesti e con.

